Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena San Marino-Danimarca, match valido per l'ottava giornata delle qualificazioni a Euro2024. I padroni di casa si trovano all'ultimo posto del Gruppo H con 0 punti in 7 partite, mentre la nazionale danese è seconda a quota 16, a pari merito con la Slovenia prima. Nella partita odierna Rasmus Kristensen, esterno destro della Roma, partirà dalla panchina.