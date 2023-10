Si ferma il campionato per dare spazio agli impegni delle Nazionali. In serata allo stadio Do Dragão il Portogallo affronta la Slovacchia nel match valido per la qualificazione agli Europei del 2024 in programma in Germania. Tra i convocati del ct Roberto Martinez c'è anche il portiere giallorosso Rui Patricio, che però si accomoda in panchina: a difendere i pali del Portogallo ci sarà Diogo Costa.