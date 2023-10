Polonia, Probierz: "Zalewski era d'accordo a giocare in Under 21. La Roma apprezzerà la decisione"

Il tecnico della Polonia Michal Probierz ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista della partita contro le Isole Far Oer, in cui ha parlato della situazione relativa a Nicola Zalewski che in questa sosta è stato convocato nazionale polacca Under 21 nonostante fu tra i convocati della prima squadra per Qatar 2022. Il tecnico si è soffermato proprio su questa scelta presa di comune accordo col giocatore della Roma: "L'abbiamo concordato insieme ed era molto disponibile, quindi mi complimento con lui per aver voluto giocare nell'Under 21 per ricostruirsi e per giocare. Forse il suo club apprezzerà che abbia preso una decisione del genere perché poi tornerà lì e sarà un giocatore fondamentale".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE