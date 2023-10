Alle 4 di notte italiane, l'Argentina ha giocato e vinto 2-0 in Perù con la doppietta decisiva di Leo Messi. È rimasto in panchina per tutta la gara l'unico romanista convocato, dopo l'infortunio di Dybala, con la maglia dell'albiceleste, Leo Paredes. Ora il centrocampista volerà di nuovo in Italia per mettersi a disposizione di Mourinho per la ripresa del campionato.