Nations League Femminile, Italia-Spagna 0-1: 90' per Bartoli, intero match per Linari e Di Guglielmo. Glionna entra al 61', Greggi al 72' e Giacinti al 90'

Alle ore 17:45 è andata in scena Italia-Spagna, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Nations League Femminile. Le Azzurre hanno perso 0-1 per effetto del gol di Hermoso, arrivato allo scadere, all'89°. Bartoli, Linari e Di Guglielmo hanno iniziato dal primo minuto: la capitana della Roma è uscita al 90' per fare spazio a Giacinti. Glionna e Greggi sono entrate rispettivamente al 61' e al 72'.