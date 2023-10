Vince l'Italia Under 20 di Bollini. Gli azzurrini hanno battuto i pari età della Polonia nella sfida giocata a Catanzaro per la gara di Elite League. A decidere il match è stato il gol segnato da Terracciano, mentre dei giallorossi di Mourinho hanno preso parte al match il numero 10 Pagano, rimasto in campo 64', e Pisilli, entrato al 79'.