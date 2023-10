Italia, Spalletti: "Zaniolo-Tonali? Abbiamo l'obbligo di andare avanti e considerarli se avranno una reazione corretta"

Domani l'Italia affronterà a Wembley l'Inghilterra nel match di qualificazione agli Europei del 2024 in programma in Germania. Alla vigilia della sfida il ct azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa e ha affrontato anche il tema scommesse, che vede coinvolti anche Zaniolo e Tonali che erano stati convocati da Spalletti. "Questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostro calcio è una cosa che ci dispiace, ci fa male - le sue dichiarazioni -. Erano giocatori forti, ma come già detto abbiamo l'obbligo di andare avanti, di tenere in considerazione se questi ragazzi avranno una reazione corretta. È stato un trauma per la squadra, ci siamo ritrovati ad avere le autorità quasi dentro lo spogliatoio...I ragazzi coinvolti erano distrutti".