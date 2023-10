Italia-Malta: Mancini titolare. Cristante ed El Shaarawy partono dalla panchina (FOTO)

Questa sera l'Italia torna in campo, con la possibilità di mettersi alle spalle almeno per qualche ora le polemiche relative ai casi Zaniolo e Tonali che hanno fatto grande scalpore anche nel ritiro Azzurro. L'avversario di serata sarà Malta. Spalletti ha scelto la formazione che scenderà in campo questa sera: c'è Mancini, che giocherà al centro della difesa. Solo panchina per Cristante.