Inghilterra, Southgate: "Contro l'Italia tutti devono sostenere la squadra"

Martedì 17 ottobre alle 20:45 andrà in scena la sfida di qualificazione a Euro 2024 tra Inghilterra e Italia. Una partita che potrebbe decidere le sorti del girone e confermare chi delle due sarà riuscita a centrare il primo posto. Su questo impegno si è espresso il ct degli inglesi Southgate, dopo la vittoria in amichevole contro l'Australia: "Giochiamo qui in Italia. Sosteniamo questa squadra. So che stasera non eravamo al meglio, ma questo è dovuto ai tanti cambiamenti apportati e ho dato ai giocatori un compito davvero difficile. Perché essere coesi davanti a così tanti cambiamenti è difficile. Direi solo che questa è una squadra che ha dato molto e che tutti meritano il supporto del pubblico".