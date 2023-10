Inghilterra-Italia: i convocati di Spalletti. Dentro Mancini, Cristante ed El Shaarawy

Nel giorno di Inghilterra-Italia arrivano le scelte sui convocati per la sfida da parte di Luciano Spalletti. I tre romanisti chiamati in Nazionale, Mancini, Cristante ed El Shaarawy, faranno parte dei disponibili per la gara di qualificazione ai prossimi Europei. Questo l'elenco completo:

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi,Scalvini, Bastoni. Centrocampisti: Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella. Attaccanti: Orsolini, Kean, Scamacca, Raspadori, Berardi, El Shaarawy.