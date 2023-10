In serata è impegnato anche Sardar Azmoun con la propria nazionale: l'attaccante iraniano, arrivato alla Roma in estate in prestito dal Bayer Leverkusen e che finora ha trovato poco spazio in giallorosso, è sceso in campo dal primo minuto nel match amichevole tra Giordania e Iran e ha trovato la via del gol dopo 6'.

