Italia U21: Bove convocato per la sfida contro la Norvegia (FOTO)

Sono state diramate le convocazioni della nazionale italiana Under 21 da parte del commissario tecnico Nunziata in vista della sfida contro la Norvegia, gara che si disputerà martedì 17 ottobre alle 17.45 e che sarà valida per le qualificazioni del campionato europeo di categoria. Nella lista è presente anche il centrocampista della Roma Edoardo Bove, che ieri ha preso parte alla sfida dei gironi di Europa League contro il Servette, partita terminata col risultato di 4-0 per i giallorossi. Questo è l'elenco dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio).

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari).

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).