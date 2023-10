Danimarca-Kazakistan: Kristensen inizia in panchina (FOTO)

Alle 20:45 scenderanno in campo Danimarca e Kazakistan e si giocheranno i tre punti in palio nel match di qualificazione ai prossimi Europei del girone H. Il commissario tecnico della nazionale danese ha scelto di tenere Kristensen inizialmente in panchina.

STARTOPSTILLING ?? Kasper Hjulmand har valgt de 11 spillere, der starter inde, når der fløjtes i gang mod Kasakhstan i Parken ?? Se med på TV2 fra kl. 20.00 ?? ? @fbbillederdk #herrelandsholdet #ForDanmark pic.twitter.com/esdYPZ0CwG — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) October 14, 2023