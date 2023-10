In serata impegno anche per il Portogallo di Rui Patricio in casa della Bosnia dell'ex attaccante giallorosso Edin Dzeko per le qualificazioni ad Euro 2024 in programma in Germania. Anche questa sera il portiere giallorosso non figura tra gli undici titolari scelti da Roberto Martinez: a difendere i pali del Portogallo ci sarà Diogo Costa.