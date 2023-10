Nella notte italiana, l'Argentina ha giocato e vinto per 1-0 contro il Paraguay nella gara valevole per le prossime qualificazioni ai Mondiali. Decisiva la rete di Otamendi, nella gara c'è stato anche uno sputo di Sanabria in direzione di Messi, senza colpirlo. Negli ultimi 10 minuti della gara è entrato anche Paredes che ha sostituito all'80' Enzo Fernandez.