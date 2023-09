U21, Lettonia-Italia: Bove titolare

In campo oggi Edoardo Bove con l'Italia Under 21: alle 16.00 gli azzurrini scendono in campo contro la Lettonia nella gara valida per le qualificazioni all'Europeo 2025 in programma in Slovacchia. Tra le scelte dall'inizio del commissario tecnico azzurro, Carmine Nunziata, figura anche il centrocampista giallorosso. Questo l'11 titolare: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei, Miretti; Oristanio, Nasti.