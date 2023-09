Turchia: Montella è il nuovo ct (FOTO)

Vincenzo Montella riparte dalla panchina della Turchia. L'ex attaccante giallorosso e allenatore tra le altre anche della Roma è il nuovo commissario tecnico della Nazionale turca, come annuncia la Federazione. Secondo le indiscrezioni del giornalista Fabrizio Romano, Montella avrebbe firmato un contratto triennale.





Vincenzo Montella, new head coach of Turkish national team on three year deal — done and confirmed ???? pic.twitter.com/XKySxJuCcs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023