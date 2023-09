Terremoto Marocco: nel paese anche la Seleção Pre-Olimpica. La Federazione brasiliana: "Delegazione al sicuro a Fez" (FOTO)

Ieri, in serata, una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito il Marocco, con epicentro a circa 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech, causando ingenti danni e oltre mille morti. Nel Paese è presente anche la Seleção Pre-Olimpica di Ramon Menezes per disputare una serie di amichevoli e tra i convocati c'è anche Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 obiettivo della Roma sul mercato.

La Federazione brasiliana ha pubblicato una nota su Twitter: "La CBF è solidale con il popolo marocchino per la tragedia provocata dal terremoto avvenuto venerdì notte. Un terremoto di scala 7, secondo le autorità locali, ha scosso il Paese. Finora, secondo i media locali, sono morte più di 800 persone. La delegazione della Seleção Pre-Olimpica è al sicuro a Fez, città che non è stata colpita dal terremoto - si legge -. Gli atleti e i membri dello staff tecnico hanno avvertito la scossa venerdì sera. Per motivi di sicurezza tutti sono rimasti nei pressi della piscina dell’hotel per circa un’ora prima di ritornare nelle proprie stanze".