Qualificazioni EURO2024, Turchia-Armenia: Celik titolare

Questa sera alle ore 20:45 va in scena la sfida tra Turchia e Armenia, valida per la quinta giornata delle qualificazioni all'Europeo del 2024. Il ct della nazionale turca Stefan Kuntz ha scelto di far partire titolare il giallorosso Mehmet Zeki Celik, il quale ricoprirà il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro. La Turchia comanda il Gruppo D con 9 punti, mentre l'Armenia è seconda a quota 6.