Il Portogallo scenderà in campo questa sera alle ore 20:45 contro la Slovacchia nel match valido per la quinta giornata delle qualificazioni a EURO2024. Il ct Martinez ha deciso di schierare dal primo minuto Diogo Costa, lasciando almeno inizialmente in panchina Rui Patricio. La nazionale lusitana è prima nel Gruppo J con 12 punti, mentre la Slovacchia è seconda a quota 10.