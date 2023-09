Qualificazioni EURO2024, Portogallo-Lussemburgo: Rui Patricio nuovamente in panchina

Questa sera alle ore 20:45 il Portogallo sfiderà il Lussemburgo nel match valido per la sesta giornata delle qualificazioni a EURO2024. La nazionale lusitana si è resa protagonista di un percorso impeccabile, vincendo cinque gare su cinque e conquistando il primo posto in classifica del Gruppo J, mentre il Lussemburgo è terzo a quota 10 (gli stessi della Slovacchia seconda). Il ct del Portogallo, Roberto Martinez, ha deciso di puntare ancora su Diogo Costa, lasciando nuovamente in panchina il portiere della Roma Rui Patricio.