È tempo di Nazionali e di qualificazione ai Mondiali. Nella notte è scesa in campo l'Argentina contro Ecuador, squadra che ha vinto il Mondiale solo qualche mese fa: ha preso parte al match anche il giallorosso Leandro Paredes, entrato in campo al 77' per sostituire Mac Allister. La gara è stata decisa da un gol di Messi al 78', all'82 il numero 16 romanista ha preso un cartellino giallo.