Portogallo: Rui Patricio convocato per le gare contro (FOTO)

Tra i giocatori che lasceranno Trigoria durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, dopo la terza giornata di campionato che vedrà la Roma impegnata questa sera all'Olimpico col Milan, ci sarà anche Rui Patricio. Il portiere giallorosso è stato inserito dal ct del Portogallo Roberto Martínez tra i convocati per le sfide di qualificazione europee contro Slovacchia e Lussemburgo, rispettivamente in programma l'8 e l'11 settembre.

É ???????! ? Estes são os eleitos pelo Mister Roberto Martínez ⚡?? #VesteABandeira pic.twitter.com/aog8BmkuwT — Portugal (@selecaoportugal) September 1, 2023