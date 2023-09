Nazionali: i giallorossi lasceranno Roma durante la sosta. Dybala resta a Trigoria

È il momento della sosta per le nazionali e Mourinho a Trigoria non potrà lavorare con una serie di giocatori, tutti piuttosto importanti. Diversi protagonisti saranno impegnati con le rispettive nazionali, a partire dai quattro italiani Pellegrini, Cristante, Spinazzola e Mancini. Giocherà con l'Argentina Paredes, mentre non ci sarà Dybala, rimasto a casa perché non al meglio. Convocati anche l'ultimo arrivato Romelu Lukaku, impegnato con il Belgio, Celik (Turchia), Ndicka (Costa d'Avorio), Zalewski (Polonia) e Rui Patricio (Portogallo). Convocato anche Aouar, chiamato dall'Algeria, ma le sue condizioni andranno valutate, dopo aver chiesto il cambio durante la gara di ieri.

A questi si aggiungono anche Edoardo Bove, impegnato con l'Italia Under 21, e i 2004 Riccardo Pagano e Niccolò Pisilli, convocati dalla selezione azzurra Under 20.