Macedonia del Nord-Italia: Cristante e Mancini titolari nella gara d'esordio di Spalletti

Prima da commissario tecnico della Nazionale italiana per Luciano Spalletti, che affronta la Macedonia del Nord nel match valido per la qualificazione ad Euro 24. Partiranno dal primo minuto i romanisti Gianluca Mancini e Bryan Cistante. Soltanto tribuna, invece Leonardo Spinazzola, mentre Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro per un fastidio al flessore destro. Questo l'11 scelto dal neo c.t: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Barella, Cristante, Tonali, Politano, Immobile, Zaccagni.

Gli Azzurri occupano al momento il terzo posto nel girone C alle spalle di Inghilterra e Ucraina che però hanno giocato rispettivamente 5 e 4 gare, con l'Italia appena alla terza.