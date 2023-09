Italia-Ucraina: Spinazzola sarà in tribuna con Provedel

E' il giorno dell'ultima sfida della Nazionale di Spalletti prima della ripresa del campionato. Il calendario vede gli azzurri impegnati nella gara contro l'Ucraina oggi alle 20.45. Stando a quanto riporta il giornalista Marco Conterio sul suo account Twitter, Sandro Tonali non sarebbe stato convocato e in tribuna siederanno anche Spinazzola e Provedel.

?? Sandro Tonali non convocato per la gara di questa sera #ItaliaUcraina. In tribuna anche Spinazzola e Provedel

L'XI atteso degli azzurri di Spalletti

(4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori pic.twitter.com/IycPHZfERV

— Marco Conterio (@marcoconterio) September 12, 2023