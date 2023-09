Italia, Mancini lascia il ritiro della Nazionale: per lui affaticamento muscolare agli adduttori della coscia destra (COMUNICATO)

Dopo l'infortunio nella partita di ieri sera tra Italia e Macedonia del Nord per le qualificazioni a Euro 2024, Gianluca Mancini lascia il ritiro della Nazionale e rientra nella capitale. Lo conferma la FIGC con un comunicato ufficiale: "A seguito degli infortuni subìti ieri nel corso della gara Nord Macedonia-Italia, i calciatori Gianluca Mancini (affaticamento muscolare adduttori coscia destra) e Matteo Politano (risentimento muscolare tricipite surale destro) hanno lasciato il ritiro della Nazionale, per far rientro al proprio club e seguire le cure del caso. Il Ct Luciano Spalletti, considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione. In vista della gara degli Azzurri in programma martedì con l’Ucraina, valutate anche le precedenti rinunce a Pellegrini e Chiesa, il Ct ha convocato Riccardo Orsolini (Bologna), che raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale è in ritiro da ieri notte".

