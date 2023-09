Italia Femminile: convocate otto giallorosse

Inizia l'avventura di Andrea Soncin alla guida dell'Italia Femminile e nel primo elenco delle convocate azzurre diramato dal ct sono presenti anche otto giocatrici della Roma: Bartoli, Di Guglielmo, Linari, Giugliano, Greggi, Giacinti, Glionna e Serturini. La nota della Federazione:

Il giorno dopo la presentazione ai media, che ha dato ufficialmente il via al nuovo corso della Nazionale Femminile, Andrea Soncin ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 le calciatrici chiamate dal neo Commissario tecnico per le gare di UEFA Women’s Nations League contro Svizzera e Svezia, in programma venerdì 22 settembre a San Gallo (ore 19.30, diretta su Rai Sport) e martedì 26 settembre a Castel di Sangro (ore 17.45, diretta su Rai 2).

Le novità rispetto al gruppo che ha preso parte al Mondiale sono rappresentate da Roberta Aprile, Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Sara Gama, Alice Tortelli, Aurora Galli, Agnese Bonfantini e Martina Piemonte. Presenti anche Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, che avevano svolto la preparazione in Nuova Zelanda insieme al resto della squadra.

L’Italia farà il suo esordio nella nuova competizione UEFA in casa della Svizzera, l’avversaria contro la quale ha ottenuto più vittorie nella storia (16 in 22 confronti, considerando dal 1984, anno di ingresso della Nazionale sotto l’egida della FIGC), anche se negli ultimi 13 anni il parziale è di 4 vittorie a 3 per le elvetiche. A San Gallo sarà la prima volta per le Azzurre (nel 2018 ci giocò la Nazionale maschile).

Confronti diretti molto meno positivi con le svedesi, dopo il Mondiale al comando del ranking FIFA. Finora solo 4 vittorie in 24 precedenti, molto amara l’ultima volta poche settimane fa a Wellington, il 29 luglio, quando il 5-0 fu il preludio all’uscita di scena dal torneo iridato. Le Azzurre giocheranno per la quinta volta a Castel di Sangro: 3 vittorie (con Romania, Malta e Croazia) e il pareggio nell’amichevole con la Spagna che ha preceduto l’inizio di Euro 2022, nella quale è inoltre arrivato il primo gol subìto al ‘Teofilo Patini’.

La Nazionale si radunerà domenica 17 settembre a Coverciano, dove resterà ad allenarsi fino a mercoledì 20 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Zurigo. Il giorno dopo il match con la Svizzera le Azzurre si trasferiranno a Castel di Sangro per preparare la sfida con la Svezia.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Milan), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Roma).

