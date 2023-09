Italia, Cristante: "Delusi dal risultato, ma è l'inizio di un percorso. Martedì dobbiamo vincere"

Al termine della sfida tra Macedonia del Nord e Italia, finita 1-1, ha parlato il centrocampista della Roma Bryan Cristante. Le sue parole

CRISTANTE A RAI SPORT

Risultato che fa male, che sentimento c'è?

"Fa malissimo, siamo delusi e volevamo vincere. Non c'è tempo, dobbiamo lavorare e vincere martedì"

Avete creato meno nella ripresa e subìto di più...

"Si, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo ci siamo un po' fermati. Loro dovevano uscire e noi potevamo chiuderla. Gli episodi fanno la differenza"

L'Italia storicamente fa fatica a settembre, perchè?

"In nazonale si fa sempre fatica, sono sempre partite difficili. È l'inizio di un percorso, non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Tra tre giorni c'è un'altra partita e dobbiamo vincere. Non c'è tempo per pensare alla delusione e al passato"

Questa squadra può fare più gol?

"Fare gol è la cosa più difficile del calcio, creiamo tanto e quando riusciremo a fare gol le partite saranno più facili. Un passo avanti che dobbiamo fare"