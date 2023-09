Germania: esonerato Flick. Völler in panchina con la Francia

Hansi Flick non è più il commissario tecnico della Germania. All'indomani del ko in amichevole con il Giappone per 4-1, la Federcalcio tedesca ha deciso di sollevare il tecnico dall'incarico di ct e i due vice-allenatori Marcus Sorg e Danny Röhl.

Per l'amichevole di martedì sera contro la Francia saranno l'attuale direttore sportivo Rudi Völler, l'allenatore dell'Under Hannes Wolf e Sandro Wagner a guidare la squadra prima che la Federazione scelga il successore di Flick.