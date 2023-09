Elite League U20, Germania-Italia 1-1: Pagano e Pisilli in campo nel finale, in gol l'ex giallorosso Volpato

Comincia con un pareggio per 1-1 contro la Germania il cammino dell'Italia Under 20 in Elite League. A Berlino gli azzurrini di Alberto Bollini riescono a recuperare l'iniziale svantaggio nel primo tempo (a segno Worl al 44' con un bel tiro sul quale Palmisani non può nulla) con un gol dell'ex Roma Cristian Volpato al 57'. Nel finale all'80' entrano anche Pagano e Pisilli ma il risultato non cambia e nonostante il forcing finale, la partita termina in parità. Prossima sfida in programma lunedì 11 a Tabor contro la Repubblica Ceca.