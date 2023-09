Tra i giallorossi impegnati oggi c'è anche Evan Ndicka, difensore della Roma che in questo avvio di stagione non ha ancora trovato spazio tra le scelte di José Mourinho. Ndicka scende in campo dal 1' con la maglia della Costa d'Avorio nella sfida contro Lesotho valida per la qualificazioni alla Coppa d'Africa e in programma allo Stade Laurent Pokou di San Pedro.