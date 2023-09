Belgio: Lukaku convocato per le sfide contro Azerbaigian ed Estonia (FOTO)

Questa sera la Roma sfiderà il Milan all'Olimpico nella terza giornata di campionato, poi sarà tempo di sosta per gli impegni delle Nazionali. Arrivato in giallorosso in prestito dal Chelsea, Romelu Lukaku figura tra i convocati del commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco per le sfide di qualificazione al prossimo Europeo in scena in Germania. Il Belgio affronterà l'Azerbaigian il 9 settembre e l'Estonia il 12.