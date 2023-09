Belgio, il ct Tedesco: "Lukaku non ha 90' ma è pronto per giocare"

Dopo il debutto con la Roma contro il Milan, Lukaku è volato in Belgio per rispondere alla chiamata del ct Tedesco. Questo il pensiero dell'allenatore dei Diavoli Rossi sull'attaccante romanista: "È pronto per giocare. Forse ha giocato poco con la Roma ma è sempre rimasto in forma. Anche se non avesse giocato con la Roma sarebbe partito titolare. È il nostro capitano e un giocatore molto importante. Non credo che Lukaku possa giocare 90 minuti. I giocatori che hanno giocato nella loro squadra sono avvantaggiati".

Al fianco del ct c'era Tielemans che ha parlato così di Lukaku: "Può sicuramente farcela, l'ho visto in allenamento. È un giocatore forte e vincente. Romelu darà il massimo, come fa sempre nel suo club e con la nazionale".