Azerbaigian, il ct De Biasi: "Lukaku? Me lo aspetto titolare contro di noi"

SKY SPORT - Giovanni De Biasi, commissario tecnico dell'Azerbaigian, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva e si è soffermato anche su Romelu Lukaku. Il Belgio infatti sarà il prossimo avversario della nazionale azera e la sfida, valida per le qualificazioni all'Europeo del 2024, andrà in scena il 9 settembre alle ore 15. Ecco le sue parole: "Lukaku? Me lo aspetto titolare, credo che possa giocare. In panchina ho il mio traduttore che è tifosissimo della Roma. Lui ha vissuto 6 anni nella Capitale e si è anche laureato lì. Quando i giallorossi hanno preso Lukaku era contentissimo. Spero che il centravanti belga non ripeta contro di noi il gol fatto nell'allenamento odierno".