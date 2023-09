Azerbaigian, De Biasi: "Ho visto bene Lukaku, non è ancora al top. Quando sarà in forma diventerà devastante"

Al portale sportivo il commissario tecnico dell'Azerbaigian Gianni De Biasi ha commentato la partita contro il Belgio, disputata ieri e terminata 1-0 per la formazione di Domenico Tedesco, soffermandosi sullo stato di forma di Romelu Lukaku. “L'ho visto bene, non è ancora al top della condizione ma è in grande crescita. Anche ieri ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche: sempre molto bravo nel farsi vedere e a giocare anche spalle alla porta - le sue parole sull'attaccante giallorosso -. Se gli dai l’appoggio o va alla rifinitura o al tiro in porta diventa difficilissimo fermarlo. L’ho visto reattivo, nell’ora abbondante che è stato in campo ha disputato una buona partita e ci ha sempre tenuto in apprensione. Ora gli serve solo giocare con continuità. Ha un fisico e soprattutto una forza fisica pazzeschi, appena entrerà totalmente in forma diventerà devastante. È stato davvero un grande acquisto, la Roma aveva bisogno di un attaccante così. Lui e Dybala possono essere una grandissima coppia”.

