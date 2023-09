Amichevole, Costa D'Avorio-Mali: Ndicka in campo dal 1' (FOTO)

Allo Stadio Alassane Ouattara D'Ebimpé va in scena alle ore 19 locali (21 italiane) l'amichevole tra Costa D'Avorio e Mali. Dopo essere sceso in campo nel match contro il Lesotho e aver disputato tutti i 90 minuti, Evan Ndicka partirà titolare anche nella gara odierna. Il difensore centrale deve ancora debuttare con la Roma in gare ufficiali, ma visto l'infortunio di Gianluca Mancini potrebbe esordire contro l'Empoli domenica sera.