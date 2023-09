Algeria, la Roma non vuole far partire Aouar: manca l'ok del tecnico Belmadi

Durante l'ultima sfida di campionato contro il Milan la Roma ha dovuto far fronte all'infortunio di Houssem Aouar, uscito al 31' del primo tempo al posto di Pellegrini. Nonostante ciò il giocatore è stato regolarmente convocato dall'Algeria, ma secondo il quotidiano algerino la dirigenza giallorossa avrebbe comunicato che Aouar non può partire. Non ci sarebbe però ancora l'ok del tecnico Djamel Belmadi, che deve decidere se dare l'ok o convocare comunque il centrocampista.

URGENT?| Une blessure risquant d'écarter Aouar du stage à venir ! ??? - Le personnel médical de la FAF a été notifié par la direction de l'AS Rome qu'Aouar ne pourra pas se rendre en Algérie en raison de son incapacité à jouer. ❌ - À ce jour, aucune indication ne précise si… pic.twitter.com/88O22aeQCA — L’EQUIPE FOOT (@LEQUIPE__FOOT) September 3, 2023