Mondiale Femminile, Sudafrica-Italia 3-2: Azzurre eliminate ai gironi. Sette calciatrici della Roma in campo

Questa mattina è andata in scena la partita tra Sudafrica e Italia, valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale Femminile. Il match è terminato con il punteggio di 3-2 e a causa di questo risultato le Azzurre sono state eliminate dalla competizione. L'Italia è passata in vantaggio con Caruso, ma l'autogol di Orsi ha ristabilito la parità. Al 67' Magaia ha messo a segno il 2-1, ma sette minuti più tardi la doppietta di Caruso ha fissato il punteggio sul 2-2. A decidere il match è stata Kgatlana, la quale ha realizzato la rete del 3-2 al 92'.

La ct Bertolini ha mandato in campo molte calciatrici della Roma nella sfida odierna: Linari, Giugliano, Giacinti e Di Guglielmo sono tutte partite dal primo minuto, ma quest'ultima è stata sostituita al 64'. Bartoli, Greggi e Glionna, invece, sono entrate dalla panchina rispettivamente al minuto 64, al minuto 83 e al minuto 100.

La classifica finale del Gruppo G: Svezia 9, Sudafrica 4, Italia 3, Argentina 1.