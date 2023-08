Italia: entro domenica la nomina del nuovo ct

Cresce l'attesa per la nomina del nuovo Ct della nazionale azzurra di calcio dopo l'addio turbolento di Roberto Mancini. La soluzione per arrivare al nome, apprende l'agenzia di stampa, dovrebbe arrivare entro questa domenica, visto che gli appuntamenti importanti e decisivi in vista degli Europei, impongono trattative veloci. Trattative che sembrano tutte ormai orientate verso Luciano Spalletti, l'allenatore vincente del Napoli campione d'Italia a cui manca ora la panchina piu' importante e cioe', quella della nazionale. E' in corso un braccio di ferro fra la Figc e il patron del Napoli De Laurentiis intorno a una clausola che impone il pagamento di una penale qualora sieda su una panchina in questa stagione. La nazionale ha impegni imminenti con Ucraina e Macedonia, il tempo stringe ma De Laurentiis non sembra intenzionato a cedere.

In realta', il vero braccio di ferro non e' fra la Federazione e la societa' partenopea in quanto la clausola riguarda l'allenatore Luciano Spalletti verso il Napoli. Il tecnico di Certaldo ha risolto il suo rapporto con la societa' campione d'Italia in modo consensuale, vincolato pero' dalla clausola al centro della questione.

(agi)