Qual. Euro 2024: Italia-Macedonia del Nord all'Olimpico il 17 novembre

Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà venerdì 17 novembre (ore 20.45) Italia-Macedonia del Nord, penultimo match degli Azzurri nel percorso di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024. Nella Capitale, dove ha disputato il maggior numero di incontri (63, con 38 vittorie, 18 pareggi e 7 sconfitte), la Nazionale tornerà a giocare a distanza di due anni dalla sfida con la Svizzera (1-1 il risultato) valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

Terza nel Gruppo C a quota tre punti in compagnia della Macedonia del Nord, l’Italia è a tre lunghezze dall’Ucraina e a nove dalla capolista Inghilterra, ma essendo stata impegnata a giugno nelle Finali di Nations League ha disputato una gara in meno dell’Ucraina e due in meno della nazionale di Southgate. Gli Azzurri riprenderanno il cammino nelle qualificazioni europee sabato 9 settembre a Skopje con la Macedonia del Nord per poi affrontare martedì 12 settembre l’Ucraina a San Siro, mentre il 14 e 17 ottobre dovranno vedersela con Malta a Bari e far visita all'Inghilterra a Wembley.

In parità il bilancio delle gare con la Macedonia del Nord: nei 3 incontri disputati l’Italia ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta, quella che nel marzo 2022 a Palermo sancì la mancata qualificazione al Mondiale.

