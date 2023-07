Mondiale Femminile, Svezia-Italia 5-0: 90 minuti per Linari e Giugliano, Di Guglielmo in campo fino al 59'. Greggi, Serturini e Giacinti entrano dalla panchina

Sconfitta pesantissima per l'Italia Femminile. Le Azzurre sono crollate contro la Svezia e hanno perso 5-0 nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Nonostante il brutto ko, le ragazze di Milena Bertolini restano seconde in classifica a quota 3 punti. Sono ben sei le calciatrici della Roma che sono scese in campo nel match odierno: Linari e Giugliano sono partite titolari e rimaste in campo per tutta la partita, mentre Di Guglielmo è stata sostituita al minuto 59. Sono entrate dalla panchina, invece, Greggi, Serturini e Giacinti.