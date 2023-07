Europeo U19, Malta-Italia: Pisilli in panchina

Inizia questa sera, alle 21.00, al National Stadium di Ta' Qali il cammino dell'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria in scena a Malta. Gli azzurrini di Alberto Bollini sfidano Malta nella prima partita del girone A: il commissario tecnico dovrà fare a meno del centrocampista della Roma Giacomo Faticanti poiché squalificato, mentre l'altro giallorosso in rosa, Niccolò Pisilli, si accomoda inizialmente in panchina. In campo dal 1', e con la fascia da capitano, Filippo Missori, ceduto in questa sessione di mercato dalla Roma al Sassuolo.