Alle 21:00 Spagna e Italia scenderanno in campo l'una contro l'altra per la seconda semifinale dell'Europeo Under 19. La vincente di questa sfida troverà in finale il Portogallo, che ha battuto 5-0 la Norvegia. La formazione degli Azzurrini vede titolari sia Faticanti sia Pisilli, i due talenti di casa Roma. Ecco l'undici scelto da Alberto Bollini:

3-4-3 - Mastrantonio; L. Dellavalle, A. Dellavalle, Regonesi; Missori, Pisilli, Faticanti, Kayode; Vignato, Esposito, Hasa.