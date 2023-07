Dopo la vittoria all'esordio e il ko col Portogallo, l'Italia Under 19 di Alberto Bollini affronta la Polonia nell'Europeo di categoria in scena a Malta. A Ta'Qali il commissario tecnico azzurro sceglie di schierare dall'inizio il giallorosso Giacomo Faticanti, mentre l'altro romanista in rosa, Niccolò Pisilli, si accomoda inizialmente in panchina.