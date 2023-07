EURO U19, Portogallo-Italia: Pisilli titolare, Faticanti in panchina

Alle ore 18 andrà in scena Portogallo-Italia, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 19. Gli Azzurrini hanno vinto 0-4 all'esordio contro Malta, mentre i lusitani si sono imposti per 0-2 contro la Polonia. Per il match odierno il ct Bollini ha deciso di mandare in campo dal 1' il centrocampista della Roma Primavera Niccolò Pisilli. Giacomo Faticanti, invece, partirà dalla panchina.