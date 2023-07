Euro U19, Portogallo-Italia: Faticanti titolare, Pisilli in panchina

In programma questa sera, alle 21.00 al National Stadium di Ta' Qali, la finale dell'Europeo Under 19, in scena a Malta, tra Portogallo ed Italia. Il commissario tecnico degli azzurrini, Alberto Bollini, schiera titolare anche il centrocampista della Roma Giacomo Faticanti, con la fascia di capitano, mentre l'altro giallorosso in rosa, Niccolò Pisilli, si accomoda inizialmente in panchina. Questo l'11 scelto dal ct: Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti, Ndour; Kayode, Esposito; Vignato.