USA: Reynolds tra i convocati per la Gold Cup di luglio

BJ Callaghan, CT ad interim della nazionale di calcio degli Stati Uniti, ha diramato la lista di calciatori convocati per la Gold Cup in programma a luglio. Nella lista è presente anche Bryan Reynolds, giocatore di proprietà della Roma che quest'anno ha giocato in prestito al Westerlo. Oltre a lui, anche Busio del Venezia.

Eyes on an 8th Gold Cup ??? B.J. Callaghan names 23-player roster for 2023 Concacaf Gold Cup » https://t.co/vZ2yOZqWJM pic.twitter.com/LKRTkOPK8L — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) June 12, 2023