U21, Nicolato: "Facevo giocare Bove anche quando non entrava nella Roma"

Il CT della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dei prossimi Campionati Europei che si giocheranno tra Romania e Georgia. Martedì 13 giugno dovrà scegliere 23 tra i 27 calciatori a disposizione che faranno parte dell'avventura europea. Il tecnico ha parlato anche di Bove, queste le sue parole: "Lo facevo giocare anche quando non giocava con i giallorossi. Mi fa piacere perché vuol dire che nonostante l’età ci vedo ancora bene”.