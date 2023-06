Alle ore 20:30 la Serbia affronterà la Giordania in amichevole. Nonostante la convocazione, il ct Stojkovic ha deciso di non puntare su Mile Svilar. Il portiere della Roma, infatti, non risulta né tra i titolari né tra coloro che sono seduti in panchina, motivo per cui si accomoderà in tribuna.

